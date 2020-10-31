Дюрер, Рембрандт, Рубенс: пять веков истории рисунка в Пушкинском музее

Пять веков истории европейского рисунка представлены на масштабной выставке в Пушкинском музее в Москве. Экспозицию открывает..

Пять веков истории европейского рисунка представлены на масштабной выставке в Пушкинском музее в Москве.

Экспозицию открывает рисунок Дюрера «Танцующие путти». Написан во время первой поездки в Италию, где 24-летний художник наконец вживую увидел наследие Античности.

Фигурами путти часто украшали триумфальные арки и кантории – певческие кафедры в соборах. Именно Дюрер, преодолев рамки готического Средневековья, стал основателем Северного Ренессанса.

[Виталий Мишин, куратор]:

«Итальянские мастера Возрождения ориентировались на античное наследие – то, что у них было перед глазами. Немецкие мастера двигались в том же направлении, но с некоторой задержкой, и были более связаны с традицией готического рисунка Средневекового».

Звезда фламандской школы – Питер Пауль Рубенс. Этот рисунок чёрным мелом – ещё один пример того, как северные мастера осваивали наследие Античности. «Кентавр, покорённый Амуром» – этюд мраморной скульптуры II века до н.э.. Был сделан 28-летним Рубенсом во время пребывания в Риме.

В свою очередь звезда голландской школы – Рембрандт. В собрании Пушкинского музея – небольшой, но очень ценный набросок. Женщина с младенцем на руках. Это натурная зарисовка из походного альбома. Для художника он был сродни дневниковым записям.

Изображения матери с ребёнком появляются у Рембрандта в 1630-х после женитьбы на Саскии.

[Виталий Мишин, куратор]:

«Предполагают, что она была вырезана из листа, на котором было несколько зарисовок. Коллекционеры, чтобы было выгодно продать, некоторые листы разрезали и продавали по отдельности».

Всего в экспозиции более двух сотен работ. После окончания вставки зрители увидят их снова не раньше конца 2021 года.

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