Музей в Иордании спасает старинные уличные вывески

Эти атмосферные старинные вывески когда-то были неотъемлемой частью Аммана – столицы Иордании. И они могли кануть..

Эти атмосферные старинные вывески когда-то были неотъемлемой частью Аммана – столицы Иордании. И они могли кануть в Лету, если бы не старания местного коллекционера.

Гази Хаттаб начинал собирать вывески как хобби. Теперь создал музей.

[Гази Хаттаб, коллекционер, основатель музея]:

«В какой-то момент мы начали беспокоиться, что старинные вывески могут совсем исчезнуть. А ведь их создавали лучшие каллиграфы. С ходом технологического прогресса многие хотели их поменять или сменить сферу деятельности, поэтому заказывали новые в цифровом или современном стиле. И даже вывески в классическом стиле уже были не аутентичными. Сегодня искусных каллиграфов очень трудно найти – не только в Иордании, но и по всему миру».

Столица Иордании – древний город в 65 км к востоку от Иерусалима. До конца Первой мировой войны был в составе Османской империи.

Изысканной арабской вязью выведены названия аптек, салонов красоты и старых кафе.

[Гази Хаттаб, коллекционер, основатель музея]:

«Этот музей – дань уважения арабской каллиграфии, каллиграфам, торговцам, врачам, инженерам и юристам, на предприятиях которых в своё время держался Амман».

Теперь коллекцию пополняют жители всего города. Один из дарителей – каллиграф Хасан Абу Немех.

[Хассан Абу Немех, каллиграф]:

«Меня вдохновила эта экспозиция. Она вернула меня в старые времена, в эру настоящей каллиграфии, в прекрасную эпоху».

Вход в музей свободный.

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