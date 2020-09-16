Музей в Иордании спасает старинные уличные вывески
Эти атмосферные старинные вывески когда-то были неотъемлемой частью Аммана – столицы Иордании. И они могли кануть..
Дата загрузки: 2020-09-16
Эти атмосферные старинные вывески когда-то были неотъемлемой частью Аммана – столицы Иордании. И они могли кануть в Лету, если бы не старания местного коллекционера.
Гази Хаттаб начинал собирать вывески как хобби. Теперь создал музей.
[Гази Хаттаб, коллекционер, основатель музея]:
«В какой-то момент мы начали беспокоиться, что старинные вывески могут совсем исчезнуть. А ведь их создавали лучшие каллиграфы. С ходом технологического прогресса многие хотели их поменять или сменить сферу деятельности, поэтому заказывали новые в цифровом или современном стиле. И даже вывески в классическом стиле уже были не аутентичными. Сегодня искусных каллиграфов очень трудно найти – не только в Иордании, но и по всему миру».
Столица Иордании – древний город в 65 км к востоку от Иерусалима. До конца Первой мировой войны был в составе Османской империи.
Изысканной арабской вязью выведены названия аптек, салонов красоты и старых кафе.
[Гази Хаттаб, коллекционер, основатель музея]:
«Этот музей – дань уважения арабской каллиграфии, каллиграфам, торговцам, врачам, инженерам и юристам, на предприятиях которых в своё время держался Амман».
Теперь коллекцию пополняют жители всего города. Один из дарителей – каллиграф Хасан Абу Немех.
[Хассан Абу Немех, каллиграф]:
«Меня вдохновила эта экспозиция. Она вернула меня в старые времена, в эру настоящей каллиграфии, в прекрасную эпоху».
Вход в музей свободный.
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