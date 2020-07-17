Летние распродажи во Франции: покупателей в два раза меньше

Обычно с 15 июля по 11 августа во Франции проходят летние распродажи. Однако в этот раз..

Обычно с 15 июля по 11 августа во Франции проходят летние распродажи. Однако в этот раз в парижском универмаге Printemps Haussmann небывало пусто. До открытия образовалась очередь примерно в 100 человек. Однако директор магазина говорит, что покупателей в два раза меньше, чем в такой же период в прошлые годы.

[Пьер Пеларре, гендиректор Printemps Haussmann]:

«Из-за кризиса в магазине меньше покупателей, намного меньше. С другой стороны коронавирус помог в том плане, что после снятия карантина те люди, которые приходят к нам, больше настроены что-то покупать. Почти каждый клиент, каждый второй посетитель делает покупки».

При этом многие розничные продавцы объявили о скидках в 50 и даже 70% задолго до 15 июля.

[покупательница]:

«Думаю, люди очень долго ощущают давление, и пока это всё ещё продолжается. А шоппинг помогает немного снять стресс, отвлечься от проблем и пережить этот непростой период». [покупательница]:

«Сохраняю осторожность. Если регулярно мыть руки и носить маску, то риск не очень большой. Не думаю, что очень рискованно мерить одежду, трогать вещи. Если мыть руки, то нет проблем. Меня это не пугает».

Сети магазинов одежды по всему миру сильно пострадали из-за пандемии. Закрытые границы лишили их иностранных покупателей. А парижские универмаги пострадали вдвойне, ведь до этого они несли убытки из-за протестов «жёлтых жилетов».

[Пьер Пеларре, гендиректор Printemps Haussmann]:

«Просто необходимо в плане здравоохранения придерживаться норм безопасности, чтобы избежать проблем в будущем. Никто не знает, как всё будет развиваться, но мы сохраняем оптимизм. Мы надеемся, что благодаря бдительности избежим проблем».

Недавно министр финансов Франции также выразил оптимизм по поводу потребительских расходов. Он считает, что продажи вернутся к прежнему уровню, поскольку многие начнут тратить то, что удалось сэкономить во время двухмесячного карантина.

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