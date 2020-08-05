Добыча знаменитой герандской соли во Франции на подъёме из-за небывалой жары

Во Франции установилась сильная жара. Кое-где температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию. И для фермы,..

Во Франции установилась сильная жара. Кое-где температура воздуха достигает 40 градусов по Цельсию. И для фермы, где добывают знаменитую герандскую соль, это самая жаркая пора в прямом и переносном смысле.

Эти солончаки находятся на западном побережье Франции. Соль добывают из вод Атлантического океана, которые испаряются в специальных искусственных бассейнах.

Герандская соль очень ценится в кулинарном мире за её чистоту, вкус и необычную форму в виде хлопьев. И чем больше светит солнце, тем больше работы у сотрудников фермы.

[Франк Дюро, работник соляной фермы]:

«Я работаю на соляной ферме в Геранде/Бас-Сюр-Мер последние 23 года. В 2020 у нас очень хорошая производительность. Мы уже 23 дня работаем без перерыва».

При этом сотрудники отмечают, что жаркий климат в целом плохо скажется на производительности, поскольку вода должна быть охлаждённой.

[Франк Дюро, работник соляной фермы]:

«В настоящее время наблюдается повышенная температура. Нужно учитывать глобальное потепление. Его эффект мы ощущаем с 2003 года. Это сокращает производство, поскольку мокрый солончак нуждается в прохладном океанском бризе, который его охлаждает. Это оптимальные условия для добычи».

Несколько тысячелетий назад эта местность находилась под водой. Некоторые фермеры настроены философски и считают, что изменить ход природных явлений невозможно.

[Стефан Бюло, работник соляной фермы]:

«Возможно, однажды море снова захватит это место так же, как и везде. Невозможно контролировать море, погоду и солнце».

Между тем, фермеры продолжают собирать соль методами, которые не изменялись с XV века. В год здесь добывают около 23 тонн соли.

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