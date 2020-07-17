Новая глава истории Nissan: в Японии дебютировал электрокроссовер Ariya

В японской Иокогаме дебютировал первый электрический кроссовер компании Nissan. Концепт под названием Ariya представили на Токийском..

В японской Иокогаме дебютировал первый электрический кроссовер компании Nissan. Концепт под названием Ariya представили на Токийском автосалоне в прошлом году. Теперь модель станет серийной.

[Макото Утида, глава компании Nissan]:

«Ariya открывает новую главу нашей истории. С неё начнётся путь трансформации нашего бизнеса, продукции и культуры. Она задаёт направление в развитии будущих автомобилей Nissan, гарантируя выполнить наше обещание быть надёжным партнёром».

Десять лет назад Nissan вышел на рынок электрических автомобилей с хэтчбеком Leaf. У компании было время поучиться на ошибках.

[Макото Фукуда, сотрудник компании Nissan]:

«Клиенты жаловались на некоторые недостатки – на дальность хода, зарядку и прочее. Поэтому, прежде всего, мы хотели сделать так, чтобы базовые характеристики электромобиля соответствовали желаниям клиентов. В то же время были хорошие отзывы об ускорении, бесшумности, плавности хода и так далее. Поэтому мы постарались по-настоящему улучшить эти положительные качества электромобиля».

Модель Ariya будет продаваться в пяти модификациях с двигателями разной мощности, а также – с передним и полным приводами. В зависимости от характеристик запас хода на одном заряде составит от 430 до 610 километров.

Кроссовер оснащён системой ProPilot 2.0. Она позволяет водителю убирать руки с рулевого колеса и удерживает машину в пределах полосы. При этом взгляд по-прежнему должен быть направлен на дорогу. В ProPilot также есть функция самостоятельной парковки.

[Джим Холдер, директор журнала Autocar]:

«Думаю, Nissan Ariya – представитель нового поколения электромобилей на рынке. Nissan попал на него очень рано. Модель Leaf была в числе первопроходцев, но за десять лет технологии усовершенствовались, цены снизились, инфраструктура зарядочных станций развилась, и электромобили могут использовать все эти преимущества».

Ariya будет стоить примерно 46 тысяч долларов и станет конкурентом кроссовера Tesla Y, который продаётся по цене от 43 до 53 тысяч долларов.

Модель начнёт продаваться в Японии в середине 2021 года, позже появится в Европе, США и Китае. Есть планы вывести электрокроссовер и на российский рынок.

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