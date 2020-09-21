В Австралии – самый низкий суточный показатель заражения COVID-19 за три месяца
Жёсткий карантин в Мельбурне помог ослабить вторую волну эпидемии в Австралии. По данным на 20 сентября,..
Дата загрузки: 2020-09-21
Общее количество заболеваний по стране достигло 18. И для Виктории, и для всей Австралии это самые низкие показатели за последние три месяца.
[Дэниел Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:
«Это замечательный день. В этот день жители Виктории могут гордиться проделанной работой, своими ответственностью и решимостью».
Мельбурн стал эпицентром эпидемии в стране. Когда в городе началась вторая волна коронавируса, в Виктории за сутки регистрировали по 700 новых случаев заражения. В связи с этим местные власти ввели строгие ограничения, а другие штаты закрыли границы.
В Мельбурне жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома, на прогулки и занятия спортом отводится два часа в день, запрещено собираться группами более пяти человек и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, с девяти вечера до пяти утра действует комендантский час.
Власти Виктории поставили цель к 28 сентября достичь того, чтобы за сутки появлялось не более 50 заражённых. В этом случае местное правительство рассмотрит возможность снятия строгих ограничений. После отмены карантина откроются границы штатов.
В Австралии в общей сложности коронавирусом заразились почти 27 тысяч человек, выздоровели 24 тысячи, умерли 850 пациентов.
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