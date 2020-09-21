В Австралии – самый низкий суточный показатель заражения COVID-19 за три месяца

Жёсткий карантин в Мельбурне помог ослабить вторую волну эпидемии в Австралии. По данным на 20 сентября,..

Жёсткий карантин в Мельбурне помог ослабить вторую волну эпидемии в Австралии. По данным на 20 сентября, в столице штата Виктория выявили 14 новых случаев COVID-19, ещё по два случая зарегистрировали в штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд.

Общее количество заболеваний по стране достигло 18. И для Виктории, и для всей Австралии это самые низкие показатели за последние три месяца.

[Дэниел Эндрюс, премьер-министр штата Виктория]:

«Это замечательный день. В этот день жители Виктории могут гордиться проделанной работой, своими ответственностью и решимостью».

Мельбурн стал эпицентром эпидемии в стране. Когда в городе началась вторая волна коронавируса, в Виктории за сутки регистрировали по 700 новых случаев заражения. В связи с этим местные власти ввели строгие ограничения, а другие штаты закрыли границы.

В Мельбурне жителям рекомендуют по возможности не выходить из дома, на прогулки и занятия спортом отводится два часа в день, запрещено собираться группами более пяти человек и необходимо соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, с девяти вечера до пяти утра действует комендантский час.

Власти Виктории поставили цель к 28 сентября достичь того, чтобы за сутки появлялось не более 50 заражённых. В этом случае местное правительство рассмотрит возможность снятия строгих ограничений. После отмены карантина откроются границы штатов.

В Австралии в общей сложности коронавирусом заразились почти 27 тысяч человек, выздоровели 24 тысячи, умерли 850 пациентов.

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