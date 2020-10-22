Производители фуа-гра Франции призывают людей есть их деликатес на Рождество

Французские производители фуа-гра призывают клиентов побольше есть их деликатес на Рождество. Так они надеются восполнить спрос,..

Французские производители фуа-гра призывают клиентов побольше есть их деликатес на Рождество. Так они надеются восполнить спрос, который резко сократился из-за ограничений, связанных с коронавирусом и закрытием ресторанов.

[Мишель Фруше, глава Межпрофессионального комитета по фуа-гра]:

«Во время периода карантина почти 60% нашего производства пострадало. 40% крупных продавцов не были затронуты. Не так, что в этот период люди мало ели фуа-гра. Но в ресторанной индустрии спад продаж составил 15%».

Международный спрос на деликатес начал сокращаться весной. Тысячи ресторанов были закрыты, а многие экономики мира скатились в рецессию.

При этом на Европу наступает вторая волна пандемии. И она сильно снижает шансы производителей фуа-гра на восстановление.

[Мишель Фруше, глава Межпрофессионального комитета по фуа-гра]:

«Чтобы справиться с падением продаж в период карантина, индустрия решила за всех производителей снизить объёмы производства. Вот почему в 2020 году они сократятся на 13% по сравнению с 2019-м».

Впрочем, производители всё ещё надеются на Рождество. Обычно 70% продаж в отрасли приходятся именно на зимние праздники.

Так, многие розничные продавцы уже начали маркетинговые кампании по продвижению этого продукта. Кроме того, в начале декабря начнётся неделя фуа-гра.

Особым образом приготовленная печень откормленного гуся или утки считается деликатесом и в европейской, и в азиатской кухне. Это также кулинарное наследие Франции. Впрочем, в последние годы защитники животных всё чаще призывают отказаться от этого блюда, поскольку они считают способ откармливания птиц слишком жестоким.

При этом пандемия COVID-19 стала не первым ударом для индустрии. В прошлом году она пострадала от ужесточения правил рекламных акций и скидок в магазинах, относящихся к фуа-гра. Кроме того, в 2016 и 2017 годах произошли вспышки птичьего гриппа, которые привели к приостановке производства и уничтожению миллионов уток.

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