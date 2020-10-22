Испания – первая страна Западной Европы, где заболевших COVID больше 1 млн
Испания стала первой страной Западной Европы, где число заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Умерло от вируса..
Дата загрузки: 2020-10-22
По данным Министерства здравоохранения суточный прирост заболевших иногда достигает почти 17 тысяч человек.
Жители Мадрида объясняют такие быстрые темпы распространения вируса нехваткой ответственности.
[Каролина Дельгадо, жительница Мадрида]:
«Мы стали менее ответственными, нам нравится ходить на вечеринки и собираться с родственниками. Мы не можем понять, что единственный способ избежать ухудшения ситуации – это социальное дистанцирование и простые вещи: не собираться в большие группы и носить маски даже во время встреч с друзьями».
[Серхио Эрнандес, житель Мадрида]:
«Нужны более высокие штрафы и более жёсткий контроль над заболевшими. Также нужно тщательнее отслеживать возможные случаи, поскольку сейчас это делается не очень хорошо, и, возможно, именно поэтому люди заражаются».
После жёсткого карантина с марта по июнь распространение вируса в Испании замедлилось. Однако с конца августа суточный прирост стал достигать 10 тысяч человек, а на прошлой неделе перевалил через 16 тысяч.
Умерших меньше, чем было на пике в конце марта. Тогда от COVID-19 умирало до 900 человек в день. Теперь их около 100. Общее число новых пациентов с коронавирусом в больницах за две недели увеличилось на 20% в Испании и на 70% в Каталонии.
В попытке остановить вторую волну некоторые регионы Испании ужесточают карантинные меры. Так, винодельческая провинция Риоха и соседняя Наварра запретили поездки без крайней необходимости в обоих направлениях.
Власти также рассматривают введение комендантского часа в самых пострадавших регионах, включая Мадрид. Там двухнедельный режим чрезвычайной ситуации истекает на этой неделе.
Соседняя Франция зарегистрировала более 950 тысяч случаев COVID-19. Миллион она может преодолеть уже в ближайшие дни.
Что касается Великобритании и Италии, то они обгоняют Испанию по числу умерших от коронавируса.
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