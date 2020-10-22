Испания – первая страна Западной Европы, где заболевших COVID больше 1 млн

Испания стала первой страной Западной Европы, где число заболевших COVID-19 превысило миллион человек. Умерло от вируса более 34 тысяч. Несмотря на жёсткие меры по сдерживанию второй волны, общее число заражений удвоилось всего за шесть недель.

По данным Министерства здравоохранения суточный прирост заболевших иногда достигает почти 17 тысяч человек.

Жители Мадрида объясняют такие быстрые темпы распространения вируса нехваткой ответственности.

[Каролина Дельгадо, жительница Мадрида]:

«Мы стали менее ответственными, нам нравится ходить на вечеринки и собираться с родственниками. Мы не можем понять, что единственный способ избежать ухудшения ситуации – это социальное дистанцирование и простые вещи: не собираться в большие группы и носить маски даже во время встреч с друзьями». [Серхио Эрнандес, житель Мадрида]:

«Нужны более высокие штрафы и более жёсткий контроль над заболевшими. Также нужно тщательнее отслеживать возможные случаи, поскольку сейчас это делается не очень хорошо, и, возможно, именно поэтому люди заражаются».

После жёсткого карантина с марта по июнь распространение вируса в Испании замедлилось. Однако с конца августа суточный прирост стал достигать 10 тысяч человек, а на прошлой неделе перевалил через 16 тысяч.

Умерших меньше, чем было на пике в конце марта. Тогда от COVID-19 умирало до 900 человек в день. Теперь их около 100. Общее число новых пациентов с коронавирусом в больницах за две недели увеличилось на 20% в Испании и на 70% в Каталонии.

В попытке остановить вторую волну некоторые регионы Испании ужесточают карантинные меры. Так, винодельческая провинция Риоха и соседняя Наварра запретили поездки без крайней необходимости в обоих направлениях.

Власти также рассматривают введение комендантского часа в самых пострадавших регионах, включая Мадрид. Там двухнедельный режим чрезвычайной ситуации истекает на этой неделе.

Соседняя Франция зарегистрировала более 950 тысяч случаев COVID-19. Миллион она может преодолеть уже в ближайшие дни.

Что касается Великобритании и Италии, то они обгоняют Испанию по числу умерших от коронавируса.

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