Лесные пожары в Калифорнии выжгли территорию в 9000 кв. км
Более 14 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Калифорнии. Они бушуют с середины прошлого месяца...
Дата загрузки: 2020-09-09
[Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии]:
«Это самые масштабные пожары с точки зрения площади пострадавшей территории в современной истории наблюдений. Если сравнивать с прошлым годом, то в нынешний сезон пожаров ситуация иная».
При этом пик сезона пожаров ещё не наступил. Ситуация осложняется засухой и рекордной жарой. В выходные температура местами поднималась до 49 градусов, сейчас держится на уровне 30-ти.
[Эдвин Зунига, сотрудник департамента лесного хозяйства]:
«Из-за постоянно меняющегося ветра огонь распространяется во всех направлениях. С этим мы сталкиваемся последние несколько дней. Рекордная жара, которая была в выходные, по-прежнему сохраняется».
Два самых крупных пожара бушуют в районе залива Сан-Франциско. Очаги возгораний также зарегистрированы в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. В штате действует режим ЧС.
Огненная стихия унесла жизни восьми человек, несколько пожарных пострадали. Сгорели полностью или частично более 3000 домов и построек. Спасателям также пришлось экстренно эвакуировать более 200 туристов, отдыхавших на природе в окрестностях города Фресно.
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