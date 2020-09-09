Лесные пожары в Калифорнии выжгли территорию в 9000 кв. км

Более 14 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Калифорнии. Они бушуют с середины прошлого месяца...

[Гэвин Ньюсом, губернатор Калифорнии]:

«Это самые масштабные пожары с точки зрения площади пострадавшей территории в современной истории наблюдений. Если сравнивать с прошлым годом, то в нынешний сезон пожаров ситуация иная».

Более 14 тысяч пожарных борются с лесными пожарами в Калифорнии. Они бушуют с середины прошлого месяца. В общей сложности зарегистрировано 900 очагов возгорания. Огонь выжег территорию почти в 9000 квадратных километров. Это в 18 раз больше, чем в это же время в прошлом году.

При этом пик сезона пожаров ещё не наступил. Ситуация осложняется засухой и рекордной жарой. В выходные температура местами поднималась до 49 градусов, сейчас держится на уровне 30-ти.

[Эдвин Зунига, сотрудник департамента лесного хозяйства]:

«Из-за постоянно меняющегося ветра огонь распространяется во всех направлениях. С этим мы сталкиваемся последние несколько дней. Рекордная жара, которая была в выходные, по-прежнему сохраняется».

Два самых крупных пожара бушуют в районе залива Сан-Франциско. Очаги возгораний также зарегистрированы в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардино и Сан-Диего. В штате действует режим ЧС.

Огненная стихия унесла жизни восьми человек, несколько пожарных пострадали. Сгорели полностью или частично более 3000 домов и построек. Спасателям также пришлось экстренно эвакуировать более 200 туристов, отдыхавших на природе в окрестностях города Фресно.

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