Прыжки у горного водопада с высоты 17 метров: соревнования хай-дайверов в Косове

Прыжки с высоты 8 и 17 метров. У водопадов в косовском парке Мируша проходят ежегодные соревнования..

Прыжки с высоты 8 и 17 метров. У водопадов в косовском парке Мируша проходят ежегодные соревнования по экстремальному хай-дайвингу.

В них принимают участие 20 смельчаков из разных уголков Косова. Из-за засухи вода не стекает каскадом по камням и её уровень в водоёме ниже. Но на проведении турнира это никак не сказалось.

А вот и главный чемпион.

[Ведат Красничи, победитель турнира]:

«Очень приятно победить. Вообще, это опасно, потому что прыгаешь со скалы высотой в 17 метров. Но соревнование хорошее. Главное, что никто не получил травм. Я был рад участвовать».

Соревнования на водопадах Мируша проходят третий года подряд. Всего в этом парке есть 13 водопадов, а также пещеры и озёра. Это место считают одной из главных достопримечательной Косова.

А самые знаменитые в стране соревнования по прыжкам в воду проходят в конце июля на мосту Фшайт на западе Косова. В этом году турнир будет отмечать свое 70-летие.

Хай-дайвингом называют прыжки с экстремальных высот. Примечательно, что всего за несколько секунд спортсмены развивают скорость до 85 километров в час. Такие прыжки очень травмоопасные, поэтому участники должны обладать определённой квалификацией и опытом.

Мировая федерация хай-дайвинга была основана ещё в 1996 году.

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