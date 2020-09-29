В Калифорнии из-за нового пожара эвакуируют жителей

В американском штате Калифорния разгорелся новый лесной пожар. Он получил название Glass Fire, то есть стеклянный...

В американском штате Калифорния разгорелся новый лесной пожар. Он получил название Glass Fire, то есть стеклянный. За пару дней его площадь превысила 4000 гектаров, и сдержать огонь пока не удаётся.

Страдают винодельческие округа Напа и Сонома. 37 тысяч домохозяйств остались без света. Пожар уничтожает жилые дома. Несколько тысяч человек были вынуждены эвакуироваться.

В том числе, в городе Санта-Роза. Для многих эвакуация стала неожиданностью.

[Лаура Волатайл, жительница Санта-Розы]:

«Я просто поняла, насколько я была не готова к такому. Я всегда считала себя собранным человеком. Но я оказалась в полной растерянности, всё пошло не так. Я была в ужасе».

У этой женщины во время эвакуации сломался фургон. В конце концов, его удалось починить.

[Лаура Волатайл, жительница Санта-Розы]:

«У меня выключился телефон, и сломалась машина. Она не заводилась. Мы уже опаздывали с выездом. Но мой отец – мистер Спокойствие, Хладнокровие и Собранность – становится ещё спокойнее, когда я нервничаю. Он постоянно подчёркивал, что у нас есть время, и мы просто выберемся оттуда, что мы и сделали. Но мы были буквально последними».

А этот мужчина почти уверен, что его дом не сгорел, поскольку только что видел свежие фотографии из своего района. В эвакуационном центре сохраняет спокойствие.

[Кларк Халл, житель Санта-Розы]:

«Я взял одежду и прочее. Это не то, что мы непонятно где. Здесь есть рестораны, можно купить еду и остальное. Я на связи с друзьями. Если хочу принять душ, то мне нужно просто им позвонить, так что больших трудностей нет. Не хотелось бы отсутствовать дома дольше трёх дней, но если придётся, то что уж тут поделаешь».

С огнём пытаются справиться более тысячи пожарных. Причины его возникновения расследуют.

В целом в штате Калифорния сейчас полыхают 26 крупных пожаров.

Пожары этого года на западе США уже назвали историческими. Таких разрушений здесь ещё не видели. В Калифорнии, начиная с января, выгорело полтора миллиона гектаров территории – намного больше, чем в любой другой год. Распространению огня способствуют продолжительная засуха и сильные ветры.

Пламя уничтожило более 7000 домов. С середины августа в результате пожаров в Калифорнии погибло 26 человек.

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