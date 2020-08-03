8000 человек эвакуировали из-за пожара к востоку от Лос-Анджелеса

Около 8 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из-за пожара в гористой местности Южной Калифорнии. Это жители..

Около 8 тысяч человек были вынуждены эвакуироваться из-за пожара в гористой местности Южной Калифорнии. Это жители более 2,5 тысяч домов.

Возгорание началось в пятницу под городком Черри-Вэлли в 120 километрах к востоку от Лос-Анджелеса по неизвестной пока причине. Огонь полыхает в округах Риверсайд и Сан-Бернардино.

[Реджина Кларкфезер, местная жительница]:

«Всё зависит от ветра и температуры. Нам остаётся только молиться за безопасность всех, кто остался здесь и не уехал. И мы все собрали вещи и готовы уехать, если что».

Пожару дали название Apple Fire. Он охватил более полутора тысяч гектаров территорий с сухим кустарником и деревьями. Облако дыма видно за много километров.

О пострадавших не сообщается, однако уже сгорели один жилой дом и две хозяйственные постройки.

Из-за жаркой погоды пожароопасная обстановка в регионе будет сохраняться.

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