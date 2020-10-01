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Лесные пожары в Боливии уничтожили более миллиона гектаров территории

Лесные пожары в Боливии уничтожили более миллиона гектаров территории

Лесные пожары в Боливии уже уничтожили 1 миллион 100 тысяч гектаров лесов и полей в северных..

Дата загрузки: 2020-10-01

Лесные пожары в Боливии уже уничтожили 1 миллион 100 тысяч гектаров лесов и полей в северных и центральных регионах страны. Об этом сообщают власти.

В последнюю неделю сильно страдают животноводческие и сельскохозяйственные департаменты Бени и Санта-Крус. Обстановка особенно тяжёлая в регионе Чикитания, где Амазония переходит в долины Гран-Чако.

[Луис Лопес, министр обороны Боливии]:
«К настоящему времени огнём объято 339 тысяч гектаров. Это 26 активных пожаров в департаментах Санта-Крус и Бени».

Борьбу с огнём усложняют жара и сильный ветер. Впрочем, за последние сутки ситуация улучшилась. В стране пошли сильные дожди, и очагов возгорания стало более чем в два раза меньше. Власти сообщают, что пожары взяты под контроль.

По данным боливийской некоммерческой организации «Фонд друзей природы», в целом с января по середину сентября от лесных пожаров в Боливии пострадало 2 миллиона 300 тысяч гектаров территорий.
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