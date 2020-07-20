В Хорватии прошли профессиональные соревнования по виндсёрфингу

Профессиональные виндсёрфингисты снова встали на парусные доски. В Адриатическом море у побережья хорватского посёлка Бол прошёл..

Профессиональные виндсёрфингисты снова встали на парусные доски. В Адриатическом море у побережья хорватского посёлка Бол прошёл первый в этом году этап турнира PWA Windsurfing Tour.

За пять дней соревнований спортсмены поучаствовали в 12 гонках. Поляк Мацек Рутковский выиграл семь из них и стал победителем среди мужчин.

[Мацек Рутковский, победитель соревнований]:

«Мне удалось выступить стабильно, на достаточно высоком уровне и выйти с победой, поэтому я в восторге».

Среди женщин первенство досталось британке Дженне Гибсон. 22-летняя спортсменка вырвала победу у соотечественницы Алисы Рид.

[Дженна Гибсон, победительница соревнований]:

«Это было захватывающе. Хорошие условия, ветер сильный, и можно было оторваться от соперников. Всё прошло хорошо, и некоторые подбирались довольно близко. Всё очень понравилось».

Следующий этап турнира пройдёт в сентябре в датской деревне Клитмёллер. Потом состязания примут Франция и США.

Короткая ссылка на эту страницу: