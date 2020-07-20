В Хорватии прошли профессиональные соревнования по виндсёрфингу
Профессиональные виндсёрфингисты снова встали на парусные доски. В Адриатическом море у побережья хорватского посёлка Бол прошёл..
Дата загрузки: 2020-07-20
За пять дней соревнований спортсмены поучаствовали в 12 гонках. Поляк Мацек Рутковский выиграл семь из них и стал победителем среди мужчин.
[Мацек Рутковский, победитель соревнований]:
«Мне удалось выступить стабильно, на достаточно высоком уровне и выйти с победой, поэтому я в восторге».
Среди женщин первенство досталось британке Дженне Гибсон. 22-летняя спортсменка вырвала победу у соотечественницы Алисы Рид.
[Дженна Гибсон, победительница соревнований]:
«Это было захватывающе. Хорошие условия, ветер сильный, и можно было оторваться от соперников. Всё прошло хорошо, и некоторые подбирались довольно близко. Всё очень понравилось».
Следующий этап турнира пройдёт в сентябре в датской деревне Клитмёллер. Потом состязания примут Франция и США.
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