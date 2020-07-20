Чем дочь порадовала отца сразу после рождения

Флавио Дантас из Рио-де-Жанейро был в восторге от того, что стал отцом. До рождения дочери он каждый день с ней разговаривал. Молодой отец и не представлял, что его старания будут вознаграждены.

11 августа 2019 г. у бразильской пары Флавио и его жены Тарсилы Розы Кордейру Батисты родилась дочь. Девочку назвали Антонелла.

После рождения Антонеллы сотрудники больницы положили спящую девочку на грудь матери. Когда отец стал разговаривать с новорождённой дочкой, она открыла глаза и улыбнулась ему. «Я не могу передать чувства, которые испытал в тот момент. Каждый день я разговаривал с дочкой, когда она находилась в животе матери. Я всегда говорил, что люблю её, что папа здесь и что я буду лучшим отцом на свете! Когда она родилась, то чем мне отплатила? Восхитительной улыбкой», – поделился Флавио.

«Муж всегда говорил, что очень любит её. Он приветствовал ребёнка утром перед уходом на работу и когда возвращался домой. Он говорил ей, что всегда будет рядом и гладил мой живот… Удивительно, что каждый день она начинала шевелиться в одно и то же время», – рассказала мама девочки.

До рождения у Антонеллы было достаточно времени, чтобы привыкнуть к голосу отца. Малыши могут воспринимать звуки уже через 16 недель после зачатия, а к 26 неделе реагируют на звуки из внешнего мира и обычно успокаиваются, слыша голоса родителей.

Помимо того, что дочка подарила отцу лучезарную улыбку, она родилась в День отца в Бразилии.