Артисты Большого театра готовятся к музыкальному фестивалю в Севастополе

В Большом театре в Москве звучат музыка и пение. Артисты после длительной изоляции снова репетируют и..

[Денис Родькин, танцор]:

«Я один раз решил сделать большие прыжки, ко мне сразу же прибежал сосед, сказал: «Чем вы занимаетесь?» Потому что у него там люстра. Я понял, что форму нереально никак держать, поэтому приходилось довольствоваться станком для того, чтобы как-то поддержать форму. На самом деле это помогло».

В Большом театре в Москве звучат музыка и пение. Артисты после длительной изоляции снова репетируют и восстанавливают форму.

Танцоры и оперные певцы готовятся к фестивалю оперы в Севастополе.

[Анна Аглатова, певица]:

«Волнение присутствует, но я думаю, что желание, которое у нас есть, выйти на сцену, оно всё равно намного сильнее того волнения, которое будет. И, в принципе, можно будет как-то с этим совладать, и волнение просто перевести в кураж».

Музыкальный фестиваль пройдёт в музее-заповеднике «Херсонес Таврический» с 29 июля по 2 августа.

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