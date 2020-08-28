Триатлон для собак и их хозяев устроили на пляже в Хорватии

Как не заскучать на пляжном отдыхе в Хорватии? Владельцы собак направляются на побережье старинного города Цриквеница..

Как не заскучать на пляжном отдыхе в Хорватии? Владельцы собак направляются на побережье старинного города Цриквеница испытать свои силы в необычном марафоне.

Соревнование проходит в четвертый раз, и его в шутку называют «собакотлон». Стартуют с забега по пирсу, где главное — смотреть под ноги. Высока опасность споткнуться о пса, ожидающего своего менее расторопного хозяина. Далее – бесстрашный заплыв на 100 метров. В этом году гонку усложняет сильный северный ветер.

Первым финиширует Марин Богдан и его пёс Нимбус.

[Марин Богдан, победитель]:

«У него талант от природы. Он обожает море, не боится прыгать в воду и отлично плавает. Вот секрет нашей победы».

Малышей, не намеренных мочить лапы, сажают в надувные круги. Задача – любым путём добраться до финиша вместе. Далее – долгожданный конкурс по распитию пива и поеданию мороженого.

[Маро Цветич, победитель в распитии пива]:

«Мой отец каждый день тренируется с собакой. Они пьют пиво и много едят». [Ведрана Радич, победительница в поедании мороженого]:

«Мы всё лето готовились: много всего ели, просто уничтожали еду».

В основном, все участники – местные жители. Задача на следующий год – привлечь больше иностранцев. Это редкий спортивный опыт как для собак, так и для их хозяев.

[Руби Монтанари, организатор марафона]:

«В этом году у нас 24 участника, три победителя и мы добавили ещё один приз тому, кто финиширует предпоследним. В этот раз была лишь одна дисквалификация, когда участник пришёл к финишу уже без собаки. Наше единственное правило – все приходят вместе».

Городской пляж Монти – один из немногих на берегу Адриатического моря, где собаки и их хозяева могут без порицания занять шезлонг и без ограничений плавать в море.

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