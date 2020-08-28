Чемпионат по танго в Аргентине проходит онлайн

Шоу продолжается. Всемирный чемпионат по танго в Буэнос-Айресе перенесли в онлайн-режим. В его привычном виде мероприятие..

Шоу продолжается. Всемирный чемпионат по танго в Буэнос-Айресе перенесли в онлайн-режим. В его привычном виде мероприятие провести невозможно из-за карантинных мер и норм социального дистанцирования.

Теперь все выступления танцоры записывают удалённо.

[Габриель Сория, художественный директор фестиваля]:

«Участников стало меньше, но нас удивило то, что на виртуальный конкурс зарегистрировалось уже более 200 танцоров. Когда фестиваль проходил в обычных условиях, то нужно было помнить, что многие участники приезжают из-за границы, то есть им нужно было выкроить на это время в августе. Но теперь учитывать этого не нужно».

Мероприятие длится четыре дня. Все выступления выкладывают в социальные сети.

Чемпионат обычно проходит в рамках фестиваля танго в Аргентине. В этом году он тоже полностью переместился в сеть. То есть привычные мастер-классы и особые выступления будут доступны только в онлайн-режиме.

В танго не существует единой хореографии. Оно основано на импровизации. Танец зародился в бедных портовых районах на границе Уругвая и Аргентины. В 2009 году его добавили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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