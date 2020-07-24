Память и модный аксессуар: кубинки отмечают совершеннолетие в масках
Кубинские девушки всегда пышно празднуют 15-летие. Это событие в их жизни называется «кинсеаньера» и символизирует вступление..
Дата загрузки: 2020-07-24
Кубинские девушки всегда пышно празднуют 15-летие. Это событие в их жизни называется «кинсеаньера» и символизирует вступление во взрослую жизнь. В этом году к обычным нарядам юных кубинок добавился новый модный аксессуар – защитная маска для лица.
Маски не снимают и во время фотосессии, которая стала обязательным условием праздника.
[София Валенсуэла, мама девушки]:
«Маска важна, потому что покажет, как мы жили. Это станет историей, и дочка расскажет своим детям, что её 15-летие отмечали в особой ситуации. Было важно защититься, и маска стала частью нашей жизни».
Девушки стараются подбирать маски под свои наряды.
[Мануэль Падрон, фотограф]:
«Для юных девушек наряд из платья и маски – удивительная комбинация. Думаю, эта мода останется. Они ищут маски, которые по цвету подходят к одежде».
[Тайделен Гонсалес, девушка, празднующая 15-летие]:
«Теперь нужно заботиться о себе, фотографироваться в маске. Фотографии всё равно получатся хорошими, поэтому носить маску и беречь себя не так уж обременительно».
Куба снимает карантинные ограничения, но пока не все магазины открылись. Портнихам негде купить ткань, и приходится проявлять смекалку. Например, одной швее нужно было сшить маску, подходящую к клетчатой юбке.
[Мигдалайксис Санчес, швея]:
«Изумительный опыт, потому что у меня нет ткани. Материал не найти, поэтому пришлось вводить в работу новшества. Мне нужно было сымитировать ткань для девушки, празднующей 15-летие».
Кинсеаньеру празднуют и в других странах Латинской Америки.
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