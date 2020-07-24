Память и модный аксессуар: кубинки отмечают совершеннолетие в масках

Кубинские девушки всегда пышно празднуют 15-летие. Это событие в их жизни называется «кинсеаньера» и символизирует вступление..

Кубинские девушки всегда пышно празднуют 15-летие. Это событие в их жизни называется «кинсеаньера» и символизирует вступление во взрослую жизнь. В этом году к обычным нарядам юных кубинок добавился новый модный аксессуар – защитная маска для лица.

Маски не снимают и во время фотосессии, которая стала обязательным условием праздника.

[София Валенсуэла, мама девушки]:

«Маска важна, потому что покажет, как мы жили. Это станет историей, и дочка расскажет своим детям, что её 15-летие отмечали в особой ситуации. Было важно защититься, и маска стала частью нашей жизни».

Девушки стараются подбирать маски под свои наряды.

[Мануэль Падрон, фотограф]:

«Для юных девушек наряд из платья и маски – удивительная комбинация. Думаю, эта мода останется. Они ищут маски, которые по цвету подходят к одежде». [Тайделен Гонсалес, девушка, празднующая 15-летие]:

«Теперь нужно заботиться о себе, фотографироваться в маске. Фотографии всё равно получатся хорошими, поэтому носить маску и беречь себя не так уж обременительно».

Куба снимает карантинные ограничения, но пока не все магазины открылись. Портнихам негде купить ткань, и приходится проявлять смекалку. Например, одной швее нужно было сшить маску, подходящую к клетчатой юбке.

[Мигдалайксис Санчес, швея]:

«Изумительный опыт, потому что у меня нет ткани. Материал не найти, поэтому пришлось вводить в работу новшества. Мне нужно было сымитировать ткань для девушки, празднующей 15-летие».

Кинсеаньеру празднуют и в других странах Латинской Америки.

Короткая ссылка на эту страницу: