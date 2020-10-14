Египтянин собирает старинные телефоны политиков и звёзд кино

Когда египтянин Хассан аль-Турки говорит по телефону, это выглядит как кадр из старого кино. Да, у..

Когда египтянин Хассан аль-Турки говорит по телефону, это выглядит как кадр из старого кино. Да, у него нет мобильного телефона. В эпоху интернета, мобильной связи и видеозвонков он предпочитает такие неторопливые беседы.

И подобных старинных аппаратов у этого жителя Каира много. В его владении целая коллекция, которую начали собирать ещё его дед и отец.

Этот настенный аппарат SIEMENS 1898 года с деревянным корпусом уже не подключить к сети. А 120 лет назад, вращая эту ручку, звонящий вырабатывал переменный ток, чтобы звонок в прямом смысле слова «дошёл» по проводам до абонента на другом конце трубки.

Но главные сокровища 65-летний Хассан хранит в своей мастерской на рынке в центре Каира.

[Хассан аль-Турки, коллекционер]:

«Отец и дед передали мне своё ремесло. Я мог поддаться веянию времени и, к примеру, сдавать это помещение в аренду за 1300 долларов в месяц. Но я люблю свою работу. Даже если она приносит мне 300 долларов в месяц, для меня этого достаточно. Я не могу отказаться от вещей, в окружении которых вырос».

Этот статусный золотой телефон 1933 года принадлежал королю Египта Фаруку I. На циферблате именно его портрет.

А это настенный телефон Чарли Чаплина. Он выходил в комплекте: мобильная версия висела на стене, а более увесистый аппарат лежал на столе.

Благодаря этой мастерской жители Каира хранят старинные аппараты и в своих домах. Ведь Хассан знает, как их починить. При этом он передал дело и своим сыновьям. Они тоже заразились его любовью к старине.

[Мохаммед Хассан, сын коллекционера]:

«Мы гордимся профессией отца, ведь он унаследовал её от своего отца. Это честь и гордость нашей семьи. Он с детства нас этому учил».

Хассан пополняет свою коллекцию на аукционах, а также скупает телефоны, заходя на старинные виллы и во дворцы.

Короткая ссылка на эту страницу: