Объёмы нефтедобычи в Венесуэле сократились до 80-летнего минимума

В условиях пандемии коронавируса нефтеперерабатывающие предприятия Венесуэлы прекращают работу, а добыча нефти сокращается. Это ещё больше..

В условиях пандемии коронавируса нефтеперерабатывающие предприятия Венесуэлы прекращают работу, а добыча нефти сокращается. Это ещё больше усугубляет экономический и политический кризис в стране.

[Анхель Альварадо, представитель Национальной ассамблеи]:

«Какие факторы повлияли на падение объёмов добычи венесуэльской нефти в июне? В основном, это невозможность поставлять нефть на глобальные рынки. Это происходит из-за международной изоляции Венесуэлы».

В июне объёмы добычи нефти в Венесуэле сократились до рекордного уровня примерно за 80 лет. Основная причина – американские санкции в отношении государственной нефтедобывающей компании Petroleos de Venezuela, которая теперь не может экспортировать сырьё.

Есть и другие причины.

[Анхель Альварадо, представитель Национальной ассамблеи]:

«Многие годы Венесуэла вела политику снижения цен, снижения доходов, а не расширяла производство нефти. Мы говорим о политике, которая продолжалась, наверное, 40 лет».

Раньше страна получала более 90% твёрдой валюты от продажи сырой нефти. Когда объёмы производства и экспорта стали снижаться, Венесуэла скатилась в глубочайший кризис.

[Хосе Портильо, житель Каракаса]:

«В последние годы в Венесуэле наблюдался спад. Но этот кризис был предсказуем. У нас падали объёмы производства и потребление. Ни для кого не секрет, что покупательская способность венесуэльцев сократилась».

При этом, несмотря на то, что нефтяные резервуары страны почти заполнены, наблюдается нехватка бензина. Причина в том, что нефтеперерабатывающие предприятия стареют и не справляются с большими объёмами сырья.

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