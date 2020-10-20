Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы»: культовые вещи уйдут с молотка

Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома. Почти 1000 памятных вещей из фильмов поступит в продажу на онлайн-аукционе.

Культовые предметы будут разыграны на живых торгах в начале декабря. Они включают ботфорты из глянцевой лакированной кожи, которые носила Джулия Робертс в «Красотке», бомбер Тома Круза из «Лучшего стрелка», дроида R2-S8 из «Звёздных войн» и механическую голову пришельца из популярного фильма 1979 года «Чужой».

Аукцион проходит ежегодно. Все лоты тщательно отбирает основатель и генеральный директор Prop Store Стивен Лейн. Он собирает предметы через свою сеть кинематографистов, актёров и членов съёмочных групп.

[Стивен Лейн, основатель Prop Store]:

«У нас более 900 предметов более чем из 350 фильмов и телешоу. Мне очень сложно выделить, что лично мне нравится больше. Я большой поклонник «Звёздных войн», поэтому есть несколько вещей из этого фильма».

Среди лотов – световой меч Оби-Вана Кеноби из «Звёздных войн: Месть ситхов». Его оценили в 155 тысяч долларов. А шляпу Джокера в исполнении Джека Николсона из фильма «Бэтмен» 1989 года планируют продать почти за 39 тысяч.

Лейн говорит, что цена зависит от редкости лота.

[Стивен Лейн, основатель Prop Store]:

«Следует учитывать, сколько из предметов существует и доступно для покупки. Так, например, костюм Нео из «Матрицы», который у нас есть, входит в число нескольких законченных костюмов, которые Warner Brothers создавала для фильма. В съёмках могли использовать до 20 нарядов. Некоторые из них могли быть утилизированы или повреждены. Но очень немногие находятся в частных руках. Так что образцы, которые мы продаём, уникальны и индивидуальны».

Аукцион будут проводить в прямом эфире 1 и 2 декабря. В целом за все предметы ожидают выручить более семи миллионов долларов.

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