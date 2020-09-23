Модные аксессуары из рыбьей кожи: французский стартап избавляет планету от отходов

Эти ремешки, браслеты и обложки для документов – модные аксессуары на рынке товаров класса люкс. Их..

Эти ремешки, браслеты и обложки для документов – модные аксессуары на рынке товаров класса люкс. Их особенность в том, что они изготовлены из рыбьей кожи. Её выделкой занимается французская компания.

Это старинное ремесло переживает возрождение во многих странах. Кроме того, оно помогает избавить планету от массы отходов.

[Бенжамен Малатре, глава компании Ictyos]:

«Наша задача – дать этому материалу вторую жизнь, превратив его в кожу для производства предметов роскоши, таких как браслеты для часов, аксессуары, одежда и обувь».

Сотрудники компании собирают кожу лосося в ресторанах. Потом её очищают от жира и чешуек. После этого начинается процесс дубления. Он длится почти две недели. За один раз обработку проходит 1000 рыбьих шкурок.

[Бенжамен Малатре, глава компании Ictyos]:

«Кожа лосося обладает особыми свойствами. Она эластичная и тонкая. Её толщина – меньше полумиллиметра. При этом она почти такая же прочная, как кожа крупного рогатого скота. Это впечатляет».

Внешне рыбья кожа напоминает кожу ящериц и выглядит экзотично. За год компания собирает 10-12 тонн отходов от лосося. В итоге получается десять тысяч выделанных шкурок. Также не обходят вниманием кожу карпов и осетровых.

Французский стартап работает почти год, и у него уже 250 заказчиков. Среди них – именитые модные бренды и ремесленные компании.

Рыбья кожа износостойкая и долговечная благодаря плотно расположенным коллагеновым волокнам. При этом она дышащая, мягкая и водонепроницаемая. В процессе выделки используется мало химических веществ, поэтому рыбья кожа ещё и экологичная.

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