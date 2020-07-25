Больница в США запустила антистрессовые программы для медиков, лечащих от коронавируса

В больнице Нового Орлеана врачам, лечащим тяжелобольных, не привыкать к уходу за умирающими пациентами. Но пандемия..

В больнице Нового Орлеана врачам, лечащим тяжелобольных, не привыкать к уходу за умирающими пациентами. Но пандемия стала экстремальным испытанием для всех медиков на переднем крае борьбы с коронавирусом.

[Соня Малхотра, директор центра паллиативной медицины]:

«Я видела, как от него умирали молодые, видела, как умирали люди среднего возраста и старики. Этот вирус поражает всех без разбора».

Коронавирусные пациенты по-прежнему поступают в больницу. Медикам, увидевшим множество смертей, уже трудно справляться со стрессом. В больнице запускают различные программы психологической помощи.

[Соня Малхотра, директор центра паллиативной медицины]:

«Созданы онлайн-группы первой помощи, также психологическую помощь оказывают специалисты Департамента психиатрии Тулейна и Департамента психологии LSU. Проходят ежедневные проверки среди медиков. Мы должны ежедневно проверять состояние наших медсестёр, стажёров и коллег-врачей».

Медикам также даётся возможность сделать небольшой перерыв во время рабочего дня. Иногда можно взять паузу и на несколько дней.

[Патрик Бордник, социолог при Университете Тулейна]:

«Важно, чтобы мы знали о необходимости заботиться о себе. Сделайте это приоритетом. Это так же, как ношение маски, которая помогает защититься. Забота о собственных эмоциональных и психических потребностях тоже должна быть приоритетом».

Сотрудники Тулейнского университета Луизианы создали веб-сайт с бесплатными ресурсами, которые помогают врачам отвлечься от работы. На сайте есть записи концертов и ссылки на музеи и художественные галереи всего мира. Также с него можно выйти на познавательные программы, которые идут без рекламы. Кроме того, можно заняться фитнесом, йогой или просто помедитировать под руководством инструктора.

[Соня Малхотра, директор центра паллиативной медицины]:

«Коронавирус не исчезнет в ближайшее время. Поэтому нам нужно рассматривать эпидемию как марафон, а не спринт. Надеюсь, что мы сможем разработать программы для обучения наших медсестёр, студентов-медиков и врачей, чтобы помочь им стать устойчивыми к стрессам».

В больнице также действует программа помощи родственникам умерших от COVID-19. Медики в течение года должны поддерживать связь с такими семьями. Беседы помогают и родным их бывших пациентов, и им самим пережить трагедию.

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