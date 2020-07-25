Из чего сделаны кроссовки Nike, в которых девочка одержала три победы

Отсутствие кроссовок не помешало девочке с Филиппин не только поучаствовать в соревнованиях, но и выиграть три забега. На ногах юной спортсменки была едва заметная импровизированная обувь

11-летняя девочка сделала себе спортивную обувь из хирургических лент, обмотав каждый палец и стопу. Нарисовала логотип Nike. В соревнованиях по бегу среди учащихся начальной школы на дистанции 400, 800 и 1500 м её результаты оказались лучшими.

Фотография девочки получила много откликов пользователей Сети. Многие написали, что хотят подарить девочке спортивную обувь!