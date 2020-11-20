В России выявили более двух миллионов заражений коронавирусом

В России вслед за Францией число заражённых коронавирусом превысило два миллиона. При этом 19 ноября зарегистрировали..

В России вслед за Францией число заражённых коронавирусом превысило два миллиона. При этом 19 ноября зарегистрировали два антирекорда – по количеству случаев смерти и заражений за сутки. В этот день COVID-19 выявили у 23 600 человек, умерли 460 пациентов.

Правительство пока не планирует вводить масштабный режим самоизоляции, но маски и перчатки в общественных местах обязательны. Нарушение карается штрафами. Кроме того, регионы по ситуации вводят дополнительные карантинные меры.

В Москве школьников и студентов перевели на дистанционное обучение, запретили культурные и развлекательные мероприятия с участием зрителей, кроме того, барам и ресторанам нельзя работать ночью.

[Александр, житель Москвы]:

«Я не хочу подвергаться заражению. Я принимаю все меры, которые рекомендуют министр здравоохранения, Роспотребнадзор. Я не вижу ничего сверхъестественного в ношении масок, перчаток». [Юлия, жительница Москвы]:

«Мы стараемся не выходить из дома. Нам 65-ти ещё нет – 63, но уже возраст. И мы очень много принимаем не лекарств, а для иммунитета домашнего (народные средства)». [Евгения, жительница Москвы]:

«Я считаю, что то, что сейчас – это нормально. По-другому просто никак. Либо у нас увеличится количество заражений, либо у нас экономика рухнет».

Между тем в России планируют начать массовое вакцинирование. На прошлой неделе Фонд национального благосостояния заявил, что промежуточные результаты испытаний препарата «Спутник V» показали эффективность на уровне 92%.

К российской вакцине проявили интерес Бразилия, Мексика, Филиппины и Объединённые Арабские Эмираты. А Венгрия первой в Евросоюзе импортировала «Спутник V» для испытаний. Это беспрецедентный шаг для страны-члена ЕС.

По правилам, вакцина должна быть одобрена Европейским агентством лекарственных средств, и только после этого её можно использовать в странах блока.

При этом европейскому регулятору вскоре передадут для регистрации препарат компаний Pfizer-BioNTech. Их вакцина от COVID-19 на 3% эффективнее российской.

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