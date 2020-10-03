Дональда Трампа доставили в больницу для лечения коронавируса

Мировые новости » Главные мировые новости » Дональда Трампа доставили в больницу для лечения коронавирусаДональда Трампа доставили в больницу для лечения коронавируса 03.10.2020 Телеканал NTD Врач Белого дома Шон Конли сказал, что президент Дональд Трамп хорошо себя чувствует после прибытия в Национальный военный госпиталь имени Уолтера Рида. Президента госпитализировали туда в субботу спустя 72 часа после того, как его анализы подтвердили наличие у него COVID-19.Конли отметил, что у Трампа нормальная температура, и что все врачи очень рады положительной динамике. Медицинская команда президента отметила, что главу Белого дома не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не дают ему гидроксихлорохин. По словам Конли, Трампа лечат Ремдесивиром, который показал положительные результаты при лечении многих заболевших COVID-19.Сам президент написал в Twitter:«Врачи, медсёстры и все остальные в прекрасном медицинском центре имени Уолтера Рида, а также работники других удивительных учреждений, которые к ним присоединились, просто ПОТРЯСАЮЩИЕ!!! За последние шесть месяцев противостояния этой ЧУМЕ был достигнут необычайный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо!»Как говорят источники, Трамп пока не начал процесс выздоровления, и ближайшие 48 часов будут решающими в отношении того, как будет развиваться его болезнь.Коронавирус также выявили у супруги президента Мелании Трамп. Кроме того, положительные результаты в последние дни дали тесты нескольких ведущих республиканцев. Среди них сенаторы Рон Джонсон, Майк Ли и Том Тиллис, а также действующий председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и бывший старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй. ПоделитьсяРассказать ВКонтактеПоделиться в ОД Короткая ссылка на эту страницу: Читать...
Врач Белого дома Шон Конли сказал, что президент Дональд Трамп хорошо себя чувствует после прибытия в Национальный военный госпиталь имени Уолтера Рида. Президента госпитализировали туда в субботу спустя 72 часа после того, как его анализы подтвердили наличие у него COVID-19.
Конли отметил, что у Трампа нормальная температура, и что все врачи очень рады положительной динамике.
Медицинская команда президента отметила, что главу Белого дома не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не дают ему гидроксихлорохин. По словам Конли, Трампа лечат Ремдесивиром, который показал положительные результаты при лечении многих заболевших COVID-19.
Сам президент написал в Twitter:
Как говорят источники, Трамп пока не начал процесс выздоровления, и ближайшие 48 часов будут решающими в отношении того, как будет развиваться его болезнь.
Коронавирус также выявили у супруги президента Мелании Трамп. Кроме того, положительные результаты в последние дни дали тесты нескольких ведущих республиканцев. Среди них сенаторы Рон Джонсон, Майк Ли и Том Тиллис, а также действующий председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и бывший старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.