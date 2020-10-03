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Дональда Трампа доставили в больницу для лечения коронавируса

Дональда Трампа доставили в больницу для лечения коронавируса
Дональда Трампа доставили в больницу для лечения коронавируса

Врач Белого дома Шон Конли сказал, что президент Дональд Трамп хорошо себя чувствует после прибытия в Национальный военный госпиталь имени Уолтера Рида. Президента госпитализировали туда в субботу спустя 72 часа после того, как его анализы подтвердили наличие у него COVID-19.

Конли отметил, что у Трампа нормальная температура, и что все врачи очень рады положительной динамике.

Медицинская команда президента отметила, что главу Белого дома не подключали к аппарату искусственной вентиляции лёгких и не дают ему гидроксихлорохин. По словам Конли, Трампа лечат Ремдесивиром, который показал положительные результаты при лечении многих заболевших COVID-19.

Сам президент написал в Twitter:

«Врачи, медсёстры и все остальные в прекрасном медицинском центре имени Уолтера Рида, а также работники других удивительных учреждений, которые к ним присоединились, просто ПОТРЯСАЮЩИЕ!!! За последние шесть месяцев противостояния этой ЧУМЕ был достигнут необычайный прогресс. С их помощью я чувствую себя хорошо!»

Как говорят источники, Трамп пока не начал процесс выздоровления, и ближайшие 48 часов будут решающими в отношении того, как будет развиваться его болезнь.

Коронавирус также выявили у супруги президента Мелании Трамп. Кроме того, положительные результаты в последние дни дали тесты нескольких ведущих республиканцев. Среди них сенаторы Рон Джонсон, Майк Ли и Том Тиллис, а также действующий председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Ромни Макдэниэл и бывший старший советник Белого дома Келлиэнн Конуэй.

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