Полынь против коронавируса: учёные проводят исследования

Босниец Петар Михич собирает полынь. Раньше дела с этим бизнесом шли не очень хорошо. Иногда урожай..

[Петар Михич, травник]:

«В последние несколько месяцев спрос на полынь увеличился. Это произошло после того, как институты в Германии начали исследовать полынь в отношении того, как она связана с COVID-19».

Босниец Петар Михич собирает полынь. Раньше дела с этим бизнесом шли не очень хорошо. Иногда урожай приходилось раздавать или даже уничтожать, поскольку спрос на эту траву был невелик. Но сейчас перед ним большие перспективы, а телефон не перестаёт звонить. Всё началось после того, как немецкие учёные обнаружили потенциал полыни в борьбе с коронавирусом.

Институт имени Макса Планка в Потсдаме в мае провёл исследование, которое показало, что экстракты этого растения могут помочь в лечении COVID-19.

[Питер Зибергер, директор Института им. Макса Планка]:

«Идея в том, чтобы использовать вещества, полученные из полыни, для предотвращения репликации вируса и уменьшения тяжести заболевания. То есть можно ослабить ход изнурительной болезни, которая может быть смертельной».

И хотя клинически полынь ещё не испытывали, многие уже готовы попробовать действие этого растения на себе.

Ведущая в Боснии и Герцеговине фармацевтическая компания, которая занимается производством лекарственных трав, уже планирует массово выпускать продукцию, в составе которой есть полынь.

[Сейла Мехич, директор по развитию фармацевтической компании]:

«Мы будем производить чай из сладкой полыни, а также водные и спиртовые экстракты этого растения, которое на сегодняшний день показало хороший результат в лечении COVID-19». [Санин Котлица, директор фармацевтической компании]:

«Обычно рост продаж у нас составляет 10%, но сейчас, в связи с эпидемией COVID-19 в марте, спрос на продукты, которые помогают укрепить иммунитет, вырос на 83%».

Исследуют эффективность полыни в лечении COVID и учёные в Мексике. Они обещают представить результаты в течение двух-трёх месяцев.

Известно, что в традиционной китайской медицине полынь используется при лечении раковых заболеваний, респираторных инфекций и малярии. При этом в Африке настойку полыни применяют при мал

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