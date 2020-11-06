Дональд Трамп обвинил демократов в попытке «украсть выборы» и пообещал сражаться за победу в суде

Президент США Дональд Трамп в четверг сказал, что продолжит отстаивать свою победу на выборах в суде..

[Дональд Трамп, президент США]:

«Если считать законные голоса, я с лёгкостью побеждаю. Если считать незаконные голоса, то тогда у них может получиться «украсть» у нас выборы».

Президент США Дональд Трамп в четверг сказал, что продолжит отстаивать свою победу на выборах в суде на фоне того, что в ключевых штатах его отрыв от Джо Байдена сокращается.

Подсчёт голосов всё ещё продолжается в Неваде, Аризоне, Северной Каролине, Джорджии, Пенсильвании и на Аляске. Все эти штаты, кроме Аляски, – ключевые с большим числом выборщиков. Победа в них будет означать победу в президентской гонке. Сейчас число голосов там у обоих кандидатов почти одинаковое.

Джо Байден в четверг сказал журналистам в Делавере, своём родном штате, что после подсчёта всех голосов ожидает победы.

[Джо Байден, бывший вице-президент США]:

«У нас нет сомнений, что после завершения подсчёта сенатора Харриса и меня объявят победителями. Я призываю всех сохранять спокойствие. Сохраняйте спокойствие. Процесс идёт. Подсчёт уже очень скоро завершится».

Предвыборный штаб Дональда Трампа уже подал судебные иски в Пенсильвании, Джорджии, Неваде и Мичигане, чтобы там не учитывали бюллетени, которые пришли по почте позже установленного срока. Он также добивается того, чтобы наблюдателям от республиканцев предоставили возможность следить за процессом.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Определить исход президентской гонки осталось в нескольких штатах. Избирательный аппарат там во всех случаях управляется демократами. Мы побеждали во всех ключевых местах с большим отрывом. Однако наши цифры начали таинственным образом растворяться. При этом они не допускали утверждённых законом наблюдателей».

Трамп раскритиковал социологические опросы, которые по его словам ложно предрекали решительную победу Джо Байдену. Он также ещё раз сказал, что голосование по почте очень непрозрачное и позволяет совершать махинации.

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