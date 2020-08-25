Пакистанцы вынуждены вместо золота покупать на свадьбу бижутерию

На рынке золотых украшений в пакистанском Карачи торговля идёт вяло. Драгоценный металл и камни, как и..

На рынке золотых украшений в пакистанском Карачи торговля идёт вяло. Драгоценный металл и камни, как и раньше, манят своей красотой и переливаются на солнце, но покупателей очень мало из-за растущей цены на золото.

Эксперты говорят, что сегодня многие инвесторы рассматривают этот металл как безопасное капиталовложение в условиях пандемии. Отсюда и подорожание.

[Шамуль Ислам Хан, советник Торговой палаты Карачи]:

«Курс доллара на международном рынке падает, и это стало главной причиной роста цен на золото. В Пакистане также среди самых богатых есть тенденция инвестировать в золото».

Золотые украшения в стране давно стали неотъемлемой частью наряда невесты. Однако теперь простым людям купить золото всё сложнее.

[Айеша Номан, невеста]:

«Из-за пандемии цены на золото заоблачные. Вот почему я не могу надеть золотые украшения и использовала бижутерию».

Многие пакистанцы пытаются найти более дешёвые альтернативы.

[Шамуль Ислам Хан, советник Торговой палаты Карачи]:

«Теперь люди начали брать украшения напрокат или покупать золото в рассрочку. У многих представителей среднего класса доходы резко сократились из-за коронавируса, поэтому они вместо золота покупают для своих дочерей бижутерию».

На рынке золотых украшений Пакистана работают тысячи человек. И все они продолжают терять прибыль, даже несмотря на некоторые послабления.

[Хаджи Харун Рашид Чанд, глава Ассоциации ювелирных магазинов]:

«Во время карантина последние три месяца наш бизнес сократился, мы не можем платить зарплату сотрудникам, не можем оплачивать коммунальные счета, аренду магазинов. Пандемия отбросила нас на пять лет назад».

Между тем некоторые пакистанские компании, чтобы сохранить клиентов, тоже переключаются на бижутерию.

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