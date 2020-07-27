Супружеская пара из Техаса вместе 80 лет

Супруги Хендерсон признаны старейшей семейной парой в мире. Рекорд был зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса в 2019 году. Джону исполнилось 106 лет, а Шарлотте 105.

Будущие супруги впервые встретились в Техасском университете в 1934 году. В то время Шарлотта училась на преподавателя, а Джон играл в футбольной команде. Молодые поженились 15 декабря 1939 года. Вместе они уже 80 лет.

Кроме того, Джон Хендерсон считается старейшим экс-игроком футбольной команды Техасского университета. Пара по традиции посещает хотя бы одну игру в сезон на протяжении 84 лет.

Когда супругов спрашивают, в чём секрет их прочного брака, то они говорят, что соблюдают умеренность и сердечно относятся друг к другу.

