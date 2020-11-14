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Свадьба состоялась после 50 лет разлуки

Свадьба состоялась после 50 лет разлуки
Свадьба состоялась после 50 лет разлуки

Эта история началась в 1961 году. Дженис и Том учились в Оксидентальном колледже в Лос-Анджелесе. Молодые люди обручились и мечтали пожениться. Но отец девушки был против этой свадьбы, пригрозив, что не даст денег на обучение.

Молодые люди расстались на долгие годы. У каждого появилась своя семья. Они смирились с обстоятельствами, но не забыли друг друга.

Однажды Том в вещах мамы нашёл старую вырезку из газеты о его помолвке с Дженис. Как выяснилось позже, Дженис тоже обнаружила такую же у своей мамы. Видимо, матери хотели, чтобы их дети были вместе.

Спустя десятилетия Дженис и Том встретились снова. Они никогда не переставали помнить друг друга и поженились в возрасте 71 год, через 50 лет после разлуки. «Мы так счастливы. У нас есть несколько лет, чтобы прожить вместе. Это идеальный брак!» – сказала Дженис.

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