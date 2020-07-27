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Возможно ли обнаружить COVID-19 на ранней стадии с помощью фитнес-браслета

Возможно ли обнаружить COVID-19 на ранней стадии с помощью фитнес-браслета

Учёные нашли ещё одно применение фитнес-браслетам. Поскольку эти девайсы могут отслеживать сердечный ритм и частоту дыхания,..

Дата загрузки: 2020-07-27

Учёные нашли ещё одно применение фитнес-браслетам. Поскольку эти девайсы могут отслеживать сердечный ритм и частоту дыхания, их хотят применять в диагностике COVID-19. При этом диагноз можно будет поставить до того, как пациент почувствует первые симптомы заболевания.
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