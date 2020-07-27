В античном театре Эпидавра в Греции шоу проходят в условиях соцдистанцирования
Античный театр древнегреческого города Эпидавр. И здесь снова многолюдно. После почти пяти месяцев перерыва ставят пьесу..
Дата загрузки: 2020-07-27
Постановку привёз Национальный театр Греции. Она обычно была частью целого фестиваля, который ежегодно проходит в Эпидавре. Однако из 70 мероприятий в этом году оставили только 17.
[Катерина Евангелатос, художественный директор фестиваля]:
«Был период, когда эпидемия нарастала, и мы были уверены, что в этом году фестиваль провести не сможем. Однако потом увидели, что происходит в мире, и поняли, что отменять его нет никакого смысла».
Во время репетиций актёры соблюдали дистанцию.
[Лидия Кониорду, актриса]:
«Во время репетиций, когда мы встретились с коллегами и с новыми детьми, конечно хотелось обняться и поцеловаться. Однако сценический менеджер и продюсеры кричали, чтобы мы сохраняли дистанцию, были в масках и пользовались антисептиками».
Не забыли о социальном дистанцировании и на самом представлении. Зрителей рассадили подальше друг от друга.
[Никос Рубис, зритель]:
«Очень странно видеть, что на популярном представлении в театре половина мест пусты. На сцене декораций почти нет. Уникальные ощущения».
[Якоб Лекса, турист из Чехии]:
«Мы приехали посмотреть на театр. Для нас это ещё один плюс. Так интереснее, чем просто ходить и смотреть на достопримечательность».
Возраст этого театра – 2300 лет. Впервые в его истории выступления будут транслировать также онлайн.
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