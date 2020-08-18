Почему в японской семье муж не разговаривал с женой 20 лет

Супруги Ото и Китаяма Юми из Японии прожили под одной крышей 20 лет, не разговаривая друг с другом. Ото пыталась поговорить с мужем, но в ответ получала только кивок головой.

Их 18-летний сын Ёсики решил изменить ситуацию и написал в одно телешоу. Для супругов устроили встречу в парке. Трое детей тоже были там.

Как выяснилось, муж не разговаривал с женой, поскольку ревновал к детям. Она посвящала им всё своё время.