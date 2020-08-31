В Японии нашли останки 1500 человек, умерших во время эпидемии начала XIX века
В японской Осаке обнаружили старинное массовое захоронение. Это около 350 урн с прахом, а также останки..
Дата загрузки: 2020-08-31
Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала во время подготовки места под строительство жилых домов.
Раскопки начались ещё в сентябре 2019 года.
[Сигэнобу Оба, участник раскопок]:
«Обнаружение такого количества останков беспрецедентно для Японии. Думаю, это очень большое открытие».
Это одно из семи старинных захоронений, обнаруженных в торговом городе Осака.
Как предполагается, все эти люди умерли от эпидемии, которая бушевала в начале XIX века.
[Сигэнобу Оба, участник раскопок]:
«Была область, где одновременно умерло много людей, и их похоронили вместе. В исторических документах есть несколько записей об эпидемии. Мы попытаемся узнать, относятся ли останки к тому периоду. Мы надеемся, что эта находка поможет больше узнать о той эпидемии».
Почти все останки принадлежат молодым людям. Их уже перевезли в лаборатории для обследования. Есть предположения, что все они умерли от сифилиса. Эта болезнь была распространена в то время в крупных японских городах.
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