В Японии нашли останки 1500 человек, умерших во время эпидемии начала XIX века

В японской Осаке обнаружили старинное массовое захоронение. Это около 350 урн с прахом, а также останки..

В японской Осаке обнаружили старинное массовое захоронение. Это около 350 урн с прахом, а также останки более 1500 людей, многие из которых лежат в компактных круглых могилах.

Захоронение нашли недалеко от центрального железнодорожного вокзала во время подготовки места под строительство жилых домов.

Раскопки начались ещё в сентябре 2019 года.

[Сигэнобу Оба, участник раскопок]:

«Обнаружение такого количества останков беспрецедентно для Японии. Думаю, это очень большое открытие».

Это одно из семи старинных захоронений, обнаруженных в торговом городе Осака.

Как предполагается, все эти люди умерли от эпидемии, которая бушевала в начале XIX века.

[Сигэнобу Оба, участник раскопок]:

«Была область, где одновременно умерло много людей, и их похоронили вместе. В исторических документах есть несколько записей об эпидемии. Мы попытаемся узнать, относятся ли останки к тому периоду. Мы надеемся, что эта находка поможет больше узнать о той эпидемии».

Почти все останки принадлежат молодым людям. Их уже перевезли в лаборатории для обследования. Есть предположения, что все они умерли от сифилиса. Эта болезнь была распространена в то время в крупных японских городах.

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