Москвичи гуляют в центре города, хотя в России снова более 15 000 новых случаев COVID-19

В России, по данным на 18 октября, количество новых случаев COVID-19 превысило 15 тысяч. Это произошло..

В России, по данным на 18 октября, количество новых случаев COVID-19 превысило 15 тысяч. Это произошло второй раз за последнюю неделю.

Эпицентром эпидемии остаётся Москва. Здесь в воскресенье зарегистрировали более 4600 заражённых коронавирусом. Количество новых случаев в столице растёт с 25 сентября.

Карантинные меры пока не ужесточают: в выходные москвичи массово гуляют в центре города или сидят в кафе.

[житель Москвы]:

«Люди просто уже устали от этого, поэтому хоть какое-то имеется развлечение. Думаю, кто переболел, кто-то – нет. Сейчас уже не так страшно, как весной». [житель Москвы]:

«Думаю, что у многих уже выработан иммунитет к данному вирусу, и большой вспышки, возможно, не будет – именно заболевших».

В Москве в целом было выявлено более 360 тысяч случаев COVID-19. Скончались 6000 человек. На случай сильной вспышки открыты две временные больницы. Учащихся средних школ перевели на онлайн-обучение. Примерно треть работающих граждан трудятся удалённо.

В России в общей сложности коронавирусом заразились почти один миллион 400 тысяч человек. Более 24 тысяч пациентов умерли, свыше миллиона человек выздоровели.

На прошлой неделе в стране зарегистрировали вторую вакцину от COVID-19. Она называется «ЭпиВакКорона». Её создал государственный научный центр «Вектор». Вскоре должен начаться третий этап испытаний препарата. В нём будут участвовать 40 тысяч добровольцев. Кроме того, идёт тестирование третьей вакцины, разработанной научным центром имени Чумакова.

В связи с этим зампредседателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила, что в стране ситуация с эпидемией управляемая, и ограничительных мер не требуется.

Короткая ссылка на эту страницу: