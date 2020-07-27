Объёмы пластика в океанах могут утроиться уже к 2040 году Объёмы пластиковых отходов, которые попадают в мировой океан, в последующие 20 лет могут увеличиться в три.. Дата загрузки: 2020-07-27

Объёмы пластиковых отходов, которые попадают в мировой океан, в последующие 20 лет могут увеличиться в три раза. Таковы данные нового исследования. Согласно документу, изменить это можно лишь в том случае, если компании и правительства значительно сократят производство пластика.

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