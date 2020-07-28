Плавающее фортепиано: французы дают концерты на воде

Сельский пейзаж северной Франции и плавающее в пруду фортепиано. У старинного замка Рикбур проходит концерт труппы..

Сельский пейзаж северной Франции и плавающее в пруду фортепиано. У старинного замка Рикбур проходит концерт труппы Piano du Lac («Пьяно дю Лак»). Пианистка Сесиль Вуте исполняет ноктюрн Шопена, а на берегу её слушают зрители в масках.

Из-за пандемии труппа отменила два тура гастролей, и артисты уже не надеялись заработать в этом году. Однако карантинные меры смягчили, и музыканты снова дают концерты.

[Сесиль Вуте, пианистка]:

«Мы размышляли, что делать: ехать или сидеть на месте. И труппа решила пойти на риск, и мы заново запустили гастроли».

Владелец замка Рикбур пригласил музыкантов на две недели.

[Жан-Франсуа Маркис, владелец замка]:

«Если мы не поддержим артистов, что с ними будет? Что станет с Piano du Lac в следующем году, если не будет летнего тура?».

Плавающую конструкцию для фортепиано создал музыкант Вёль Мартин.

[Эвелин Зу, певица]:

«Однажды он играл на пианино на пляже и сказал, что было бы здорово, если бы пианино плавало по воде. И он осуществил это».

В этом сезоне артисты чувствуют более сильную эмоциональную связь с зрителями, чем раньше.

[Сесиль Вуте, пианистка]:

«Я очень взволнована – намного сильнее, чем в другие годы. Это потому, что зрители пришли, несмотря на сложную ситуацию».

Французская труппа ставит своей целью донести классическую музыку до сельских жителей, у которых мало возможностей посещать концертные залы.

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