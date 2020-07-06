Закон о нацбезопасности в Гонконге: генконсул США сделал заявление

Генеральный консул США Хэнском Смит прокомментировал ситуацию в Гонконге вокруг недавно принятого закона о национальной безопасности...

[Хэнском Смит, генеральный консул США в Гонконге и Макао]:

«Недавно мы объявили о визовых ограничениях в отношении китайских чиновников, ответственных за подрыв автономии Гонконга. Мы также изменим правила экспорта в Гонконг оборонных материалов и чувствительных технологий. Белый дом рассматривает и другие меры».

Генеральный консул США Хэнском Смит прокомментировал ситуацию в Гонконге вокруг недавно принятого закона о национальной безопасности. По его словам, Вашингтон уже принял определённые меры, а также разрабатывает новые.

По словам Смита, чем больше Гонконг будет превращаться в материковый Китай, тем больше США будут корректировать свои отношения с территорией.

[Хэнском Смит, Генеральный консул США в Гонконге и Макао]:

«Мы призываем Пекин следовать своим обязательствам, взятым перед народом Гонконга в Объединённой декларации. В последние годы мы видим постоянную эрозию автономии Гонконга. И сюда включено принятие закона о нацбезопасности».

Пекин принял в Гонконге закон о нацбезопасности 30 июня. Он призван противостоять подрыву власти, сепаратизму, терроризму и сговору с иностранными силами.

Это возмутило жителей региона, ведь после передачи Гонконга от Великобритании КНР в 1997 году здесь действует свой парламент, полиция и другие органы. Пекин должен отвечать лишь за внешнюю политику острова.

Теперь же, согласно новому документу, в регионе появится представительство китайской службы безопасности, полномочия которой будут превосходить местную полицию.

Кроме того, определения в законе очень широкие. Многие опасаются, что он позволит властям КНР преследовать всех неугодных, включая демократических активистов региона.

Более того, согласно документу, привлечь к ответственности за любую критику в свой адрес компартия КНР сможет не только жителей Гонконга, но и граждан любой другой страны. Максимальный срок за преступления, на которые распространяется закон, – пожизненное заключение.

Подозреваемых смогут арестовать непосредственно на территории КНР. Также их могут задержать в любой стране, у которой есть соглашение с Китаем об экстрадиции обвиняемых.

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