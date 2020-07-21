Великобритания приостановила соглашение об экстрадиции с Гонконгом
Великобритания приостановила действие соглашения об экстрадиции с Гонконгом. Цель Лондона – не допустить, чтобы кого-то могли..
Дата загрузки: 2020-07-21
Причина в том, что недавно Пекин напрямую принял в автономном регионе закон о нацбезопасности. Согласно нему подозреваемых в некоторых преступлениях смогут отправлять для суда в материковый Китай, где правит компартия.
[Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании]:
«Правительство решило приостановить соглашение об экстрадиции немедленно и на неопределённый срок. И изменится это только после того, как будут введены чёткие и ясные гарантии, которые предотвратят экстрадицию из Великобритании в рамках нового закона о нацбезопасности».
По мнению британского правительства, этот закон подрывает свободы региона, включая независимую судебную систему. Некоторые эксперты также отмечают, что документ скорее всего направлен на продемократические протесты в Гонконге.
Решение Великобритании ещё больше накалит отношения между Пекином и Лондоном. На прошлой неделе премьер-министр Борис Джонсон также запретил использовать оборудование китайского телекоммуникационного гиганта Huawei в создании национальных сетей 5G. Он также распорядился удалить уже задействованное оборудование компании до 2027 года.
Между тем, ведущий демократический активист Гонконга Джошуа Вонг решил баллотироваться в местный парламент. До этого его несколько раз отстраняли от участия в выборах.
Ранее в ходе праймериз в оппозиционном блоке стало ясно, что молодые активисты пользуются большей поддержкой, чем так называемая старая гвардия демократов.
Эксперты считают, что у них есть шанс на победу, поскольку многие гонконгцы отдадут за них голоса в качестве протеста против закона о нацбезопасности.
Выборы намечены на 6 сентября. Как ожидается, расстановка сил в законодательном органе может измениться в пользу оппозиции. Пока в ней преобладают политики, которых обвиняют в лояльности к Пекину. При этом в ходе голосования избирают лишь половину депутатов. Остальных назначают.
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