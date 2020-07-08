Китайско-канадскую предпринимательницу приговорили в КНР к восьми годам тюрьмы

Отношения между Китаем и Канадой ещё больше ухудшились после того, как китайские власти приговорили китайско-канадскую предпринимательницу к восьми годам заключения. Это произошло после того, как Канада отказалась освободить финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Сунь Цянь уже провела в заключении в Китае три года. Её схватили в феврале 2017 года после того, как полиция ворвалась в её дом в Пекине. Причиной задержания стало то, что женщина занимается Фалуньгун. Эту древнюю медитативную практику коммунистический режим Китая преследует с 1999 года.

В сентябре 2018 состоялось первое слушание по делу предпринимательницы. И только спустя почти два года огласили окончательный приговор.

За несколько дней до оглашения канадский премьер Джастин Трюдо отказался выслать в Китай Мэн Ваньчжоу. Ранее в обмен на её особождение Пекин обещал освободить двух заключённых канадцев.

Сунь Цзянь начала заниматься Фалуньгун в 2014 году, благодаря чему состояние её здоровья значительно улучшилось. В заключении она подвергалась пыткам и издевательствам. Ей не давали спать и менять одежду, а также заковывали в кандалы. Большинство адвокатов, которых она нанимала, отказывались от неё под давлением со стороны властей. Одного из них даже лишили лицензии.

Сунь является основателем и вице-президентом биохимической компании Beijing Leadman Biochemistry Co., Ltd. Её капитал оценивают в 300 миллионов долларов.

Гражданство Канады Сунь приняла в 2007 году. Её адвокаты говорят, что китайские власти неоднократно пытались заставить предпринимательницу от него отказаться.