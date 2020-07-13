США ввели санкции против четырёх высокопоставленных чиновников КНР
США ввели санкции в отношении четырёх китайских чиновников за их предполагаемое участие в нарушениях прав человека..
Дата загрузки: 2020-07-13
Один из политиков, член Политбюро Чэнь Цюаньго, стал самым высокопоставленным представителем китайской компартии, в отношении которых США когда-либо вводили ограничительные меры. Он возглавляет ячейку партии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Трое других чиновников также занимают высокие посты в регионе.
Как считают в Вашингтоне, Чэнь Цюаньго несёт ответственность за меры, которые силы безопасности КНР применяют в Синьцзяне. Согласно оценкам, в так называемых центрах профессиональной подготовки в регионе содержат более миллиона мусульман. По мнению правозащитников, это центры заключения, где людей заставляют отречься от их веры и культуры и подвергают разным формам жестокого обращения.
Министерство иностранных дел КНР уже отреагировало на санкции. Оно назвало их «неверным решением», а также призвало Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела Китая и прекратить вредить китайским интересам. В противном случае оно пообещало ответ.
Вашингтон принял меры в рамках Акта Магнитского. Он позволяет правительству США реагировать на нарушения прав человека по всему миру, замораживая любые активы на территории страны, закрывая въезд, а также запрещая американцам вести бизнес с нарушителями.
Всемирный уйгурский конгресс похвалил решение и призвал Европейский союз и все страны мира последовать примеру Вашингтона.
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