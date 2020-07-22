Переживут ли стареющие дамбы Китая рекордный год дождей

[Ло Циюань, житель деревни Шацзыси]:

«Мы не знаем, как она обрушилась. Наводнение было сильным. Такого раньше никогда не было. В этот раз оно было очень сильным. Вода переливалась через дамбу, потом дамба обрушилась».

В прошлом месяце после многодневных проливных дождей в китайской автономной области Гуанси прорвало дамбу на небольшом водохранилище. В результате затопило дороги, сады и поля деревни Шацзыси. Обошлось без жертв.

В Китае 94 тысячи старых дамб. И многие из них – в таком же плачевном состоянии. Недавние наводнения стали для них настоящей проверкой на прочность.

В китайских СМИ разрушение этой дамбы не освещали. В то время их внимание было приковано к округу Яншо в той же автономной области. Там за три часа выпала двухмесячная норма осадков.

Впрочем, проблема с дамбами очень насущная. Многие опасаются, что крупные наводнения могут разрушить плотины. И тогда под угрозой окажутся миллионы жителей деревень.

[Ли Юаньцзюнь, житель деревни Шацзыси]:

«Каждой дамбе здесь около 50 лет. И для каждого строения, которому полвека, есть определённые риски. Если не укреплять и не защищать их, долго они не простоят».

В 50-60 годах прошлого столетия в Китае массово строили дамбы. Так пытались решить проблему засухи. Однако их часто возводили из дешёвых материалов и не соблюдая нормы. Так, по статистике с 1954 по 2005 годы в стране обрушилось более 3400 плотин.

[Чжоу, местная жительница]:

«Это на меня повлияло. Это очень большое и длинное водохранилище. Когда приходит наводнение, они должны спускать воду. Я это знаю, потому что я с той горы. А когда они спускают воду, то вода приходит, и деревню затапливает».

Стоит отметить, что опасения в последнее время вызывает и крупнейшая в мире плотина «Три ущелья», которая начала работу в 2003 году на реке Янцзы. По некоторым сведениям, её конструкция оказалась непрочной и, судя по снимкам со спутника, кое-где деформировалась. Если «Три ущелья» рухнут, пострадают более 400 миллионов человек, живущих вниз по течению, включая жителей городов Шанхай и Ухань.

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