Гонконгские издательства проводят самоцензуру после принятия закона о нацбезопасности

Последние две недели гонконгский издатель Реймонд Ён срочно вносил изменения в книгу под названием «Ради свободы». Он заменял слово «революция» на «протесты», а также сокращал абзацы, в которых звучал призыв к независимости его региона.

Говорит, что изменения вносил скрепя сердце, однако их невозможно избежать из-за недавно принятого в Гонконге закона о нацбезопасности. Согласно документу, за очень размытый ряд преступлений, связанных с сепаратизмом, терроризмом, подрывом власти и сотрудничеством с иностранными силами, может грозить длительный срок заключения, вплоть до пожизненного.

[Реймонд Ён, издатель]:

«Вся эта часть подрывает безопасность этой книги, придётся её убрать. Опять же, это очень больно. Раньше у нас была свобода, мы могли печатать, что хотели. Это было одно из мнений, и каждый должен это уважать. Мы ничего не продвигаем, мы просто показываем, что люди на самом деле думают о ситуации в Гонконге».

Теперь самоцензурой занимаются многие издательства региона. Так, два из них отказались печатать книгу Реймонда, а одно согласилось это сделать анонимно и только после того, как выйдет более подробное разъяснение положений нового закона.

Также многие издательства отменили выход крупных публикаций, а дистрибьюторы и книжные магазины уже убирают с полок книги на «чувствительные» для китайской компартии темы.

Тем временем, Европейский союз в понедельник объявил, что готовит контрмеры в отношении Пекина, которые станут ответом на спорный закон. Впрочем, об экономических санкциях речи пока не идёт.

Как сказал Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель, ЕС может запретить экспорт в Гонконг технологий или оборудования, которые могут быть использованы для подавления продемократических протестов. Кроме того, пересмотрят соглашения об экстрадиции с регионом и правила путешествий, а также увеличат количество стипендий и виз для студентов из Гонконга.

Между тем, Австралия своё соглашение об экстрадиции с Гонконгом уже отменила. Премьер-министр страны Скотт Моррисон сказал, что страна на пять лет продлевает визы жителям Гонконга, проживающим в Австралии, а также предлагает им механизм оформления вида на жительство. Более того, страна разработала механизм переезда финансовых, консалтинговых и медийных компаний из Гонконга в Австралию.

Ранее Великобритания также расширила визовые возможности для гонконгцев. А Канада отменила соглашение об экстрадиции с регионом.

США же начали процесс лишения Гонконга статуса особого торгового партнёра Вашингтона.

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