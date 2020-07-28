Индийская бабушка удивляет навыками искусства боя на палках
Необычное зрелище на улицах индийского города Пуна приковывает взгляды людей. 85-летняя Шанта Павар демонстрирует навыки традиционного..
Дата загрузки: 2020-07-28
[Шанта Павар, жительница Пуны]:
«Я стучу палкой по металлической тарелке, чтобы люди вышли посмотреть. Потом я начинаю выполнять трюки с палками. Люди наблюдают за мной, а потом дают мне немного денег».
Бабушка занимается боевым искусством с восьми лет.
[Шанта Павар, жительница Пуны]:
«Я не перестаю заниматься этим, потому что это моя гордость».
Пожилая индианка выступает на улицах целый день. Заработанные деньги отдаёт детям и внукам.
Недавно Шанту заметила одна индийская танцовщица. Она сняла её на видео и выложила в Интернет. Ролик с бабушкой-воином уже стал вирусным.
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