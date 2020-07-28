Индийская бабушка удивляет навыками искусства боя на палках

[Шанта Павар, жительница Пуны]:

«Я стучу палкой по металлической тарелке, чтобы люди вышли посмотреть. Потом я начинаю выполнять трюки с палками. Люди наблюдают за мной, а потом дают мне немного денег».

Необычное зрелище на улицах индийского города Пуна приковывает взгляды людей. 85-летняя Шанта Павар демонстрирует навыки традиционного искусства боя на палках. Оно называется латхи-катхи.

Бабушка занимается боевым искусством с восьми лет.

[Шанта Павар, жительница Пуны]:

«Я не перестаю заниматься этим, потому что это моя гордость».

Пожилая индианка выступает на улицах целый день. Заработанные деньги отдаёт детям и внукам.

Недавно Шанту заметила одна индийская танцовщица. Она сняла её на видео и выложила в Интернет. Ролик с бабушкой-воином уже стал вирусным.

Короткая ссылка на эту страницу: