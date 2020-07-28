В Сибири и на Дальнем Востоке бушует 140 лесных пожаров

В Сибири и на Дальнем Востоке в России продолжают бушевать природные пожары. С прошлой недели площадь..

[Александр Агафонов, замглавы Рослесхоза]:

«На данный момент действуют 140 лесных пожаров, задействована группировка сил и средств: более 3500 личного состава специалистов лесопожарной охраны, 500 единиц техники, 98 воздушных судов на мониторинге тушения».

В Сибири и на Дальнем Востоке в России продолжают бушевать природные пожары. С прошлой недели площадь охваченных огнём территорий удвоилась и достигла 680 квадратных километров.

Природные пожары продолжают распространяться из-за жары и засухи, проникая в тайгу и тундру. В прошлом месяце в Сибири температура воздуха достигала 38 градусов. Специалисты ожидают, что она продолжит бить рекорды, вызывая новые возгорания.

Сейчас самое большое бедствие терпит Чукотский автономный округ. Там огнём охвачены 485 квадратных километров леса. В Ханты-Мансийском автономном округе пожары распространились на 110 квадратных километрах.

Десятки пожаров бушуют в Свердловской области и Якутии. Также они зарегистрированы в Магаданской, Омской, Иркутской областях, Камчатском крае и других регионах.

По данным «Авиалесоохраны», пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах России. В пяти регионах введён режим ЧС, а особый противопожарный режим действует в 52 регионах.

Также «Авиалесоохрана» сообщает, что прекращено тушение 74 пожаров в труднодоступных землях Якутии, Чукотки, Магаданской области и Хабаровского и Камчатского краёв. Там огонь не угрожает населённым пунктам и экономическим объектам.

Короткая ссылка на эту страницу: