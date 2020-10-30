Индийские мастерицы украшают маски для лица традиционной росписью

Индийские мастерицы в штате Одиша украшают маски для лица традиционной живописью. Изделия охотно приобретают не только..

[Сучитра Дас, сотрудница фабрики]:

«Мы делаем маски с изображениями празднования, посвящённого индуистской богине Дурге. Для этого используем технику рисования паттачитра. Также в этой технике рисуем сценки фестиваля, который проводят в честь божества Джаганнатхи. Кроме того, изображаем на масках танцоров Одишы, рисуем флейты, павлиньи перья и Кришну».

Индийские мастерицы в штате Одиша украшают маски для лица традиционной живописью. Изделия охотно приобретают не только ценители искусства, но и обычные покупатели.

Паттачитра – это техника рисования на ткани. Слово «патта» означает «ткань, а «читра» – «картина». Обычно рисунки делают на хлопке или шёлке, но такой росписью могут также украшать стены и предметы быта. Краски изготавливают из природных материалов: древесного угля, красного камня и раковин моллюсков.

Традиция зародилась в XII веке. Художники в основном рисуют мифологических божеств, животных и птиц. В XIX веке мастера стали использовать более разнообразные цвета красок.

Технику паттачитра применяют в Одише и соседнем штате Западная Бенгалия.

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