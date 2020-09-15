ООН назвала недавнюю гибель гражданских в Мьянме военными преступлениями

Недавнюю гибель гражданских в Мьянме можно назвать военными преступлениями. Об этом объявила Верховный комиссар ООН по..

[Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Случаев гибели гражданских становится больше. На них совершают как целенаправленные, так и случайные атаки, и это можно назвать военными преступлениями или даже преступлениями против человечности. Беспокоят и снимки со спутника, которые показывают, что в последние месяцы на севере штата Ракхайн были пожары».

Недавнюю гибель гражданских в Мьянме можно назвать военными преступлениями. Об этом объявила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Бачелет отметила, что власти Мьянмы делают недостаточно для того, чтобы наказать виновных.

[Мишель Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека]:

«Люди исчезают, происходят внесудебные казни гражданских, масштабное переселение мирного населения, незаконные аресты, пытки и смерти в заключении. Также уничтожается собственность гражданского населения».

При этом посол Мьянмы в ООН заявил, что обвинения в преступлениях не были подтверждены, и что Мьянме нужно время на демократические реформы.

[Кхиау Мое Тун, посол Мьянмы в ООН]:

«Недопустимо, что в докладе ООН появляются необоснованные и неподтверждённые обвинения. Это окажет негативное влияние на имидж страны, а также на её попытки решить проблему. Поэтому мы призываем УВКПЧ основываться только на подтверждённой информации. Ситуация в штате Ракхайн непростая и уходит корнями в далёкое прошлое».

Более 730 тысяч мусульман народности рохинджа бежали в 2017 году из мьянманского штата Ракхайн в соседние страны. Люди спасались от военного конфликта, который вспыхнул между армией Мьянмы и боевиками рохинджа.

При этом мьянманские военные отрицают все обвинения и говорят, что просто реагируют на атаки со стороны вооружённых группировок.

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