ООН: КНДР могла разработать ядерную боеголовку для баллистических ракет

Северная Корея продолжает свою программу разработки ядерного оружия. И несколько стран полагают, что она, вероятно, разработала..

Северная Корея продолжает свою программу разработки ядерного оружия. И несколько стран полагают, что она, вероятно, разработала миниатюрную ядерную боеголовку, которую можно установить на баллистические ракеты. Об этом говорится в новом докладе ООН.

Документ подготовила независимая группа экспертов, которые следят за выполнением санкций организации. В нём озвучивается мнение нескольких стран, без уточнения – каких, что разработать миниатюрные боеголовки Северная Корея смогла в ходе последних шести ядерных тестов. При этом сообщения об испытаниях в последний раз поступали в сентябре 2017 года.

В отчёте говорится: «Корейская Народная Демократическая республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащённого урана и создание экспериментального легководного ядерного реактора».

Пхеньян на новый отчёт ООН пока никак не отреагировал.

В документе отмечается, что Северная Корея, возможно, будет и дальше вести разработки, чтобы усовершенствовать системы наведения ракет на цель и в итоге создать ракетную систему залпового огня.

Санкции ООН в отношении Северной Кореи действуют с 2006 года. Их ввели в ответ на ядерную и баллистическую программы Пхеньяна. В то время как Совет Безопасности ООН постоянно ужесточал меры, КНДР продолжала расширять свою программу и нарушать санкции.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын с 2018 года уже три раза встречался с президентом США Дональдом Трампом. Однако полного выполнения всех требований от Пхеньяна пока добиться не удалось.

В мае 2018 года КНДР выполнила своё обещание и взорвала тоннели на Пунгери – своём главном полигоне для ядерных испытаний. При этом она не пустила международных экспертов для наблюдения за демонтажом объекта.

В отчёте ООН отмечается, что пока удалось получить подтверждение уничтожения только входов в тоннели. О масштабном сносе информации нет. Также есть предположения, что КНДР могла за несколько месяцев отстроить всё, что разрушила.

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